Rifatto il manto stradale dell’area parcheggio e rinnovata la segnaletica. Interventi anche sul verde pubblico per garantire ai cittadini sicurezza, accessibilità e decoro in occasione delle ricorrenze del 1° e 2 novembre.

Santa Marinella, completati gli interventi di riqualificazione al Cimitero Comunale in vista della commemorazione dei defunti –

SANTA MARINELLA – In vista delle imminenti ricorrenze di Ognissanti e della commemorazione dei defunti, il Comune di Santa Marinella ha completato una serie di interventi di manutenzione e riqualificazione presso il Cimitero Comunale, con l’obiettivo di garantire ai cittadini spazi più sicuri, ordinati e accoglienti.

I lavori, programmati dall’Amministrazione Comunale, hanno interessato principalmente l’area destinata al parcheggio, dove è stato effettuato il completo rifacimento del manto stradale e il rinnovo della segnaletica, migliorando le condizioni di accesso e la fruibilità degli spazi per quanti si recheranno al cimitero nei prossimi giorni.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla cura del verde e al decoro delle aree circostanti. Gli operatori della Santa Marinella Servizi (SMS) hanno infatti provveduto allo sfalcio dell’erba, alla sistemazione delle aiuole e alla manutenzione degli spazi verdi, contribuendo a restituire all’intera area un aspetto più curato e accogliente.

Gli interventi assumono particolare importanza in un periodo dell’anno tradizionalmente caratterizzato da un significativo afflusso di visitatori, quando numerose famiglie si recano al camposanto per rendere omaggio ai propri cari scomparsi.

Un’azione coordinata tra Amministrazione Comunale e Santa Marinella Servizi, finalizzata non soltanto al miglioramento delle condizioni di sicurezza e accessibilità, ma anche alla valorizzazione di un luogo che custodisce la memoria e gli affetti della comunità.

Attraverso questi lavori, il Comune conferma l’attenzione alla manutenzione degli spazi pubblici e al rispetto dei luoghi della memoria, offrendo ai cittadini un ambiente dignitoso e decoroso in cui raccogliersi nel ricordo dei propri defunti.

Un intervento che, proprio alla vigilia delle giornate dedicate alla memoria di chi non c’è più, rappresenta un segnale concreto di attenzione verso la comunità e il patrimonio collettivo.