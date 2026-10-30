L’indagine Acri-Ipsos Doxa fotografa un Paese attento alla sicurezza economica: prevale la scelta di conservare il denaro disponibile piuttosto che investirlo. Il risparmio resta una priorità per affrontare imprevisti e incertezze sul futuro.
Risparmio, gli italiani scelgono la prudenza: il 63% preferisce mantenere i soldi liquidi –
Gli italiani continuano a considerare il risparmio uno degli strumenti principali per proteggere la propria stabilità economica. In un contesto caratterizzato da incertezze e preoccupazioni per il futuro, prevale un atteggiamento prudente nella gestione del denaro, con una netta preferenza per la liquidità rispetto agli investimenti.
È quanto emerge dall’indagine realizzata da Acri e Ipsos Doxa, presentata in occasione della 102ª Giornata Mondiale del Risparmio, che offre uno spaccato significativo delle abitudini finanziarie delle famiglie italiane.
Il dato più rappresentativo riguarda il 63% degli italiani, che preferisce mantenere liquidi i propri risparmi, scegliendo quindi di conservare somme immediatamente disponibili anziché destinarle a forme di investimento.
Una decisione che riflette soprattutto il bisogno di sicurezza e la volontà di poter affrontare eventuali spese impreviste senza compromettere il proprio equilibrio finanziario.
Investimenti, prevale la cautela
La prudenza emerge anche analizzando il rapporto degli italiani con gli strumenti finanziari.
Secondo l’indagine, il 26% investe soltanto una piccola parte dei propri risparmi, mentre appena l’8% sceglie di investire la maggior parte del denaro accantonato.
Numeri che evidenziano una propensione limitata al rischio e una preferenza diffusa per la disponibilità immediata delle risorse economiche.
La liquidità viene percepita come una garanzia di tranquillità, soprattutto in una fase nella quale il costo della vita, le prospettive economiche e le necessità familiari continuano a influenzare le decisioni quotidiane.
La capacità di risparmiare resta un obiettivo fondamentale
Un altro elemento significativo riguarda la capacità delle famiglie di mettere da parte una quota delle proprie entrate.
Dall’indagine emerge che il 45% degli italiani riesce a risparmiare senza dover affrontare rinunce particolarmente importanti.
Un dato che testimonia come, per una parte della popolazione, il risparmio continui a rappresentare un’abitudine consolidata e una componente essenziale della gestione del bilancio familiare.
Accantonare denaro significa, infatti, non soltanto prepararsi ad affrontare eventuali difficoltà, ma anche costruire una maggiore autonomia economica e pianificare con più serenità le esigenze future.
Tra sicurezza economica e fiducia nel futuro
Il quadro delineato dalla ricerca mette in evidenza un rapporto con il denaro fortemente orientato alla protezione del patrimonio personale.
La scelta di mantenere i risparmi liquidi, pur garantendo una maggiore disponibilità immediata, può tuttavia comportare alcune conseguenze nel lungo periodo, soprattutto quando l’inflazione riduce progressivamente il potere d’acquisto delle somme accantonate.
Diventa quindi importante promuovere una maggiore educazione finanziaria, capace di aiutare i cittadini a comprendere le opportunità e i rischi delle diverse forme di gestione del risparmio.
Non si tratta necessariamente di incoraggiare investimenti più rischiosi, ma di favorire decisioni consapevoli, coerenti con le esigenze personali, gli obiettivi familiari e le disponibilità economiche.
Il risparmio come valore sociale
La Giornata Mondiale del Risparmio rappresenta ogni anno un’occasione per riflettere sul ruolo che la gestione responsabile delle risorse economiche riveste nella vita dei cittadini e nello sviluppo del Paese.
I risultati dell’indagine Acri-Ipsos Doxa confermano che, nonostante i cambiamenti economici e sociali, la cultura del risparmio continua a essere profondamente radicata nelle abitudini degli italiani.
A prevalere è soprattutto il desiderio di conservare una riserva economica sulla quale poter contare nei momenti di necessità.
Un atteggiamento che racconta un’Italia prudente, attenta alla gestione delle proprie risorse e orientata a privilegiare la sicurezza rispetto alla ricerca di rendimenti più elevati.
Il messaggio che emerge è chiaro: per molti italiani risparmiare non significa soltanto mettere da parte denaro, ma soprattutto tutelare il presente e costruire maggiore serenità per il futuro.