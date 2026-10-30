Grave incidente sul lavoro a Ladispoli: operaio travolto da un Bobcat, ha subito l’amputazione di un arto

Un grave incidente sul lavoro si è verificato ieri pomeriggio in un cantiere situato lungo la via Aurelia, a Ladispoli, all’altezza del chilometro 38 della statale, dove è in corso la realizzazione di un nuovo centro commerciale.

Un operaio di 49 anni, residente in città, è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un collega alla guida di un Bobcat. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente del mezzo non si sarebbe accorto della presenza dell’uomo, colpendolo in pieno. L’episodio sarebbe avvenuto probabilmente mentre il mezzo procedeva a retromarcia, ma saranno necessari ulteriori accertamenti per definire l’esatta dinamica dello scontro.

I soccorsi e le condizioni di salute

Le condizioni dell’operaio sono apparse fin da subito disperate, rendendo necessario l’intervento tempestivo di un’eliambulanza per il trasporto d’urgenza in ospedale. L’uomo ha già subito l’amputazione di un arto inferiore ed è attualmente ricoverato in prognosi riservata al Policlinico Gemelli di Roma.