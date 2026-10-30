Sabato 31 ottobre, alle ore 15.30, il Palazzo Comunale del Granarone ospiterà un evento benefico tra musica, canto e letture. L’iniziativa, promossa per sostenere le famiglie colpite dalle mutazioni del gene COL4A1/COL4A2, vedrà protagonisti artisti, giovani musicisti e associazioni del territorio.

Cerveteri, quando la musica diventa solidarietà: al Granarone un pomeriggio di emozioni e impegno sociale –

CERVETERI – La musica come linguaggio universale, capace di unire le persone, abbattere le barriere e trasformare le emozioni in gesti concreti di solidarietà. È questo lo spirito di “Quando la Musica… diventa Solidarietà”, l’iniziativa benefica in programma sabato 31 ottobre 2026, alle ore 15.30, presso il Palazzo Comunale del Granarone, in via Francesco Rosati a Cerveteri.

Un pomeriggio dedicato alla condivisione, alla sensibilizzazione e all’impegno sociale, durante il quale note musicali, canti e letture si alterneranno per dare vita a un appuntamento dal profondo significato umano.

L’obiettivo dell’iniziativa è raccogliere fondi, attraverso offerte libere, a favore dell’Associazione di promozione sociale che sostiene le famiglie con figli e/o genitori affetti da mutazioni del gene COL4A1/COL4A2, condizioni genetiche rare che possono comportare problematiche di salute complesse e richiedere un importante sostegno familiare e assistenziale.

Un’occasione per accendere i riflettori su realtà spesso poco conosciute, ma che meritano attenzione, vicinanza e una rete di solidarietà sempre più ampia.

Musica, talento e partecipazione per una causa comune

Il programma prevede un susseguirsi di esibizioni musicali e momenti di lettura, con la partecipazione di artisti e giovani talenti del territorio.

Tra i protagonisti della manifestazione Elena Danusia, soprano lirico, che contribuirà ad arricchire il pomeriggio con la propria interpretazione musicale.

Spazio anche agli allievi della Scuola “Amici della Musica” di Cerveteri, diretti dal maestro Augusto Travagliati, che porteranno sul palco entusiasmo, passione e talento, dimostrando come la musica possa diventare uno straordinario strumento di sensibilizzazione.

A impreziosire il programma sarà inoltre il Trio di Clarinetto “Mezzo Forte”, sempre della Scuola “Amici della Musica”, con un’esibizione dedicata all’incontro tra arte e solidarietà.

Non mancheranno momenti riservati alla parola e alla riflessione, grazie alle letture ad alta voce di Maria Pia Cedrini e Maria Di Marino, che accompagneranno il pubblico in un percorso fatto di emozioni e condivisione.

Il valore della solidarietà e l’impegno delle associazioni

L’appuntamento nasce dalla volontà di mettere insieme energie, sensibilità e competenze diverse, coinvolgendo il mondo dell’associazionismo, della cultura e della musica in un progetto condiviso.

Tra le realtà presenti nell’iniziativa figurano Auser Civitavecchia – Gruppo Cerveteri Ladispoli, Scuolambiente, l’Associazione Famiglie COL4A1-A2 e la Scuola Amici della Musica di Cerveteri.

La manifestazione si svolgerà con il patrocinio del Comune di Cerveteri – Assessorato alla Cultura, a testimonianza dell’attenzione verso iniziative capaci di coniugare partecipazione culturale e sensibilità sociale.

Previsti anche i saluti istituzionali, che apriranno un pomeriggio nel quale il vero protagonista sarà il desiderio di contribuire, ciascuno secondo le proprie possibilità, a una causa importante.

Un piccolo gesto può fare una grande differenza

“Canti, note e letture… volano alto per un gesto di solidarietà” è il messaggio che accompagna la manifestazione, sintetizzando il significato più autentico dell’appuntamento.

Non soltanto uno spettacolo musicale, dunque, ma un’occasione per ricordare quanto sia importante costruire una comunità attenta ai bisogni degli altri, capace di trasformare la partecipazione in un aiuto concreto.

La raccolta fondi sarà a offerta libera, permettendo a tutti di contribuire secondo le proprie possibilità.

L’invito è rivolto all’intera cittadinanza, alle famiglie, ai giovani e a quanti desiderano trascorrere un pomeriggio all’insegna della buona musica, della cultura e della solidarietà.

Per partecipare è gradita la prenotazione, contattando Auser al numero 346 3798276 oppure Scuolambiente al numero 345 6460631.

Sabato 31 ottobre, al Granarone di Cerveteri, ogni nota potrà diventare un messaggio di speranza e ogni presenza un gesto di vicinanza. Perché quando la musica incontra la solidarietà, anche un piccolo contributo può trasformarsi in qualcosa di grande.