Dal 16 ottobre la struttura tornerà a essere un “semplice” centro anziani. Le vaccinazioni proseguiranno alla Casa della Salute

Ladispoli: chiude il centro vaccini di via Trapani –

Il centro vaccini allestito all’interno del centro anziani di via Trapani è pronto a chiudere i battenti. Dal 16 ottobre gli anziani potranno riappropriarsi del loro centro, mentre le vaccinazioni proseguiranno alla Casa della Salute.

Guardando al numero delle vaccinazioni, parla di un bilancio “oltremodo positivo”. “Nel solo centro di via Trapani – ha detto il sindaco Alessandro Grando – sono state somministrate circa 40 mila vaccinazioni; un contributo fondamentale alla campagna vaccinale in corso che ha visto anche molti villeggianti e residenti dei comuni limitrofi approfittare del presidio di Ladispoli”.

“Colgo l’occasione per ringraziare i medici, il personale sanitario, Protezione civile e le altre associazioni di volontariato per il grande lavoro svolto in questi mesi”.

“Un grazie anche alla Regione Lazio e alla Asl Rm 4 che hanno creduto nelle potenzialità del centro di via Trapani come punto di riferimento per la campagna vaccinale in provincia di Roma”.

“Dal 16 ottobre riconsegneremo le chiavi ai responsabili del Centro anziani, che potrà tornare a svolgere la propria attività di aggregazione nel massimo rispetto delle regole”.

“Un grazie particolare al delegato alla Sanità Pasquale Raia e al Responsabile Operativo della Protezione Civile Comunale Salvatore Zingale, che in perfetta sintonia hanno fatto in modo che presso il centro vaccini di via Trapani i cittadini ricevessero sempre la migliore assistenza possibile”.