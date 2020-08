Ladispoli-Cerveteri: a Ferragosto in due finiscono in coma etilico

Condividi Pin 40 Condivisioni

Diversi gli interventi della Capitaneria di Porto sulle spiagge di Ladispoli e Cerveteri. A Campo di Mare trovato 23enne privo di sensi e ricoperto di sabbia.

Non solo rifiuti in tutte le spiagge del litorale. Da Fiumicino a Campo di Mare le spiagge al risveglio dalla notte dei festeggiamenti sembravano quasi delle discariche a cielo aperto.

Tende da campeggio, bottiglie di birra, plastica, contenitori di pizze e cibo vario hanno letteralmente invaso gli arenili, lasciati lì da quei ragazzi che la notte tra il 14 e il 15 hanno deciso di festeggiare il Ferragosto in spiaggia.

Ma quello relativo ai rifiuti potrebbe essere definito “poca cosa” rispetto alle situazioni di pericolo registrate. Tre i ragazzi, giovani, che hanno rischiato e anche tanto.

In un caso, come riportato dal Messaggero, gli uomini della Capitaneria di Porto hanno trovato riverso sulla spiaggia, coperto da sabbia, un 23enne in stato di incoscienza. Il ragazzo si trovava tra le due mediterranee a Cerveteri.

Secondo una prima ricostruzione il 23enne era stato lasciato lì dagli amici che forse non si erano resi conto del suo stato di salute, con i sanitari del 118 che una volta allertati hanno trasportato il giovane all’ospedale San Paolo di Civitavecchia.

Sempre a Campo di Mare gli uomini della Capitaneria di Porto sono intervenuti per un 17enne che aveva perso conoscenza. Sul posto sono arrivati i genitori del ragazzo.

A Ladispoli, una 20enne ha rischiato di annegare. La ragazza era svenuta mentre stava facendo il bagno. I sanitari del 118 hanno dovuto effettuare un lavaggio di endovena prima di trasportarla all’Aurelia Hospital.

Sempre a Ladispoli, poco distante dal soccorso effettuato alla 20enne un’auto si sarebbe ribaltata dopo un tamponamento. Anche qui si è reso necessario l’intervento del 118.