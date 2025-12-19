Ripartenza, condivisione e nuovi obiettivi dopo il rinnovo delle cariche

Ladispoli, cena di Natale per l’Associazione “Passato e Futuro” –

di Marco Di Marzio

Si è svolta ieri sera, nel cuore di Ladispoli, la tradizionale Cena di Natale dell’Associazione “Passato e Futuro”, realtà attiva da molti anni sul territorio cittadino e da sempre impegnata nella promozione del bene comune, mettendo in dialogo generazioni diverse e sensibilità culturali differenti.

L’incontro ha avuto luogo presso il Ristorante La Playa, in via Vittorio Cantoni 10, e ha rappresentato un momento particolarmente significativo, arrivando a breve distanza dal rinnovo delle cariche associative. Alla serata hanno partecipato gli organismi dirigenti, ma l’invito è stato esteso anche a simpatizzanti e cittadini desiderosi di avvicinarsi all’associazione e collaborare attivamente in questo nuovo percorso appena intrapreso.

Un clima conviviale, fatto di confronto, amicizia e progettualità, ha accompagnato la cena, che ha voluto essere non solo un’occasione di auguri natalizi, ma soprattutto un momento di rilancio delle attività e di rafforzamento dei legami interni.

A sottolineare il valore dell’incontro è stata la presidente Marina Cozzi, che ha spiegato come la serata sia nata dalla volontà di dare concretezza alla nuova fase dell’associazione:

«Abbiamo recentemente rinnovato le cariche e abbiamo sentito il bisogno di incontrarci per conoscerci meglio, approfondire le nostre amicizie e rafforzare le conoscenze reciproche. Questa cena vuole essere una ripartenza, un modo per rilanciare l’attività dell’associazione nella nostra città alla luce delle nuove responsabilità assunte».

In chiusura, non è mancato un augurio rivolto non solo ai soci, ma a tutta la comunità:

«Ci auguriamo di diventare sempre più coinvolgenti e propositivi, capaci di stimolare e sostenere le iniziative culturali di Ladispoli, aprendo le nostre porte a chiunque voglia avvicinarsi e contribuire».

Un messaggio chiaro di apertura e continuità, che conferma come “Passato e Futuro” continui a essere un punto di riferimento per la vita culturale e sociale della città, guardando avanti senza dimenticare le proprie radici.

L’associazione ha sede nei locali di via Odescalchi n. 57, punto di riferimento per numerose iniziative culturali e sociali rivolte alla comunità.