Bracciano, un morto nel pomeriggio per un violento scontro frontale su via Settevene Palo

18 Dicembre 2025

Un nuovo grave incidente stradale è avvenuto oggi nel pomeriggio lungo via Settevene Palo, secondo tronco. Dove, intorno alle 16.30, due autovetture si sono violentemente scontrate frontalmente.

È intervenuto immediatamente un equipaggio dei Vigili del Fuoco di Bracciano. All’arrivo sul posto, i Vigili del Fuoco si sono immediatamente resi conto della gravità della situazione. Purtroppo, non hanno potuto fare altro che mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e l’area circostante. Il medico del 118, infatti, ha subito constatato il decesso di uno dei due conducenti.

La donna alla guida della seconda auto è stata invece immediatamente trasferita all’Ospedale di Bracciano in codice rosso.

La dinamica dell’incidente non è stata ancora chiarata, ed è al vaglio delle autorità competenti. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia locale a lungo impegnati nei rilievi e nella gestione del traffico che inevitabilmente si era formato.