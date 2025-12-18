Cerveteri, pari e grinta a Santa Marinella in un derby acceso ma senza gol

I “Cervi” chiudono sullo 0-0 la trasferta sul litorale e mantengono il quarto posto. Domenica al “Galli” l’ultima sfida del 2025 contro il Duepigreco.

SANTA MARINELLA – Un punto di carattere, maturato sotto la pioggia e su un campo storicamente difficile. Il Cerveteri torna dalla trasferta di Santa Marinella con uno 0-0 che muove la classifica e conferma la solidità della compagine verdeazzurra, saldamente ancorata al quarto posto della graduatoria.

Nonostante l’assenza di reti, il derby è stato vivace e combattuto. I padroni di casa hanno creato qualche grattacapo in più alla difesa ospite, ma la retroguardia del Cerveteri ha retto l’urto con ordine e determinazione.

Le parole dal campo

Soddisfatto a metà il tecnico Ferretti, che a fine gara ha analizzato così la prestazione dei suoi:“Il pareggio è il risultato più giusto. Sapevo che non sarebbe stata una gara facile e ci prendiamo questo punto che ci permette di restare nelle zone alte. Loro hanno avuto qualche occasione da rete più di noi, ma siamo stati bravi a neutralizzarli e a restare in partita fino alla fine”.

L’elogio ai tifosi e lo sguardo al Natale

Non è mancato il calore dei sostenitori verdeazzurri, giunti in massa nonostante il turno infrasettimanale e il maltempo. Al fischio finale, Patrascu e compagni si sono diretti sotto il settore ospiti per ringraziare i tifosi che non hanno smesso di incitare la squadra per tutti i novanta minuti.

Anche il capitano Simone Piano ha voluto sottolineare l’importanza dell’unione tra squadra e città:“Vedere così tanti nostri tifosi di mercoledì e sotto l’acqua è stato incredibile. La gara è stata intensa, abbiamo combattuto senza mollare un centimetro. È un pareggio importante per la classifica, ma ora vogliamo chiudere in bellezza: domenica prossima sarebbe un gran regalo di Natale se riuscissimo a battere il Duepigreco”.

Appuntamento al “Galli”

L’attenzione si sposta ora su domenica 21 dicembre, quando allo stadio Enrico Galli arriverà il Duepigreco. Sarà l’ultima uscita ufficiale del 2025: la città chiama a raccolta il pubblico delle grandi occasioni per spingere i Cervi verso i tre punti e festeggiare le festività con una vittoria pesante.