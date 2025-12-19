Wogiagia, DjSet e il grande show di Natale “Musichristmas” in Piazza Aldo Moro a Cerveteri

All’interno del “Teatro Tenda Campus Etruria”, tre eventi speciali: tra reggae, serata-discoteca e la grande tradizione natalizia. Ingresso sempre libero e gratuito

Ancora eventi all’interno del Teatro Tenda del Campus Etruria in Piazza Aldo Moro a Cerveteri: in serbo tre serate straordinarie di musica e spettacolo. Dal reggae al DjSet, fino ad un meraviglioso show natalizio.

Ad aprire il programma del fine settimana, domani sera, venerdì 19 dicembre alle ore 21:30 sono i “Wogiagia”: con i loro ritmi travolgenti, esplosivi ed in continuo movimento, faranno ballare a ritmo di reggae il pubblico. Una band che già questa estate si esibì in concerto a Cerveteri gremendo il Parco della Legnara.

Sabato 20 dicembre il Teatro Tenda di Piazza Aldo Moro sarà tutto dei più giovani: in scena, DjDevik, una serata Dj Set con percussioni live. Musica a partire dalle ore 22:00.

Domenica 21 dicembre alle ore 21:00 il gran finale, con “MusiChristmas”, uno straordinario concerto di Natale che unirà i grandi classici del Natale ai successi del pop contemporaneo. Frontman, accompagnato da un meraviglioso ensemble di musicisti, Giorgio Paoni, cantante e doppiatore che con la sua voce farà vivere al pubblico la magia del Natale in musica.

«Nella giornata di martedì si è conclusa la quattro giorni di Campus: un’iniziativa sperimentale, unica in tutto il Lazio, che ha fatto registrare un numero di presenze davvero altissimo, con studenti provenienti da tutto il litorale laziale – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti –. Un risultato che ci rende particolarmente soddisfatti, sia per la partecipazione sia per l’attenzione ricevuta da numerosi media regionali e nazionali. Un’iniziativa per la quale, ci tengo a precisarlo, il nostro Comune si è aggiudicato un importantissimo finanziamento di LazioDisco, che ci ha permesso di avere a Cerveteri ospiti di grande prestigio del mondo dell’arte, della cultura, della tecnologia e della comunicazione. A loro abbiamo affiancato numerose attività e spettacoli pomeridiani e serali: tra questi c’è il tris di concerti ed eventi in programma per questo fine settimana, per tutta la famiglia e tutti ad ingresso gratuito. Un ulteriore segnale di come Cerveteri si confermi un polo sempre più attrattivo non solo per il suo sito UNESCO, ma anche per il mondo della cultura, dell’arte, della formazione e dell’orientamento.”

“Concludiamo l’esperienza del ‘Campus Etruria’ con tre serate eccezionali – ha detto Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – partendo con il concerto dei Wogiagia, non solamente una band con una lunga carriera, ma un gruppo che unisce meravigliosamente alle note e alla musica, messaggi di pace, di speranza, di libertà e giustizia. Proseguiremo poi con un sabato sera da discoteca, con un grande DjSet per poi concludere all’insegna della tradizione, con ‘MusiChristmas’, uno show che Giorgio Paoni ha già portato in scena in numerosi contesti e al quale siamo onorati di poter assistere ora nella nostra città”.

“In questi giorni abbiamo ospitato concerti, proiezioni cinematografiche per bambini, spettacoli teatrali e ora questo tris di appuntamenti finali – prosegue la Cennerilli – il ‘Campus Etruria’ è un progetto che ci ha visti lavorare in maniera sinergica. La presenza davvero numerosa delle scuole negli orari mattutini e del primo pomeriggio hanno confermato lo spessore e la qualità della rassegna sulla quale senza dubbio, lavoreremo