Il Sindaco: “Per quasi tutti noi è semplice comunicare, lo facciamo senza accorgercene, ma per qualcuno non è così semplice”

Ladispoli celebra la Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo

“Per quasi tutti noi è semplice comunicare, lo facciamo senza accorgercene, ogni giorno. Ma per qualcuno, questo semplice atto, è quasi una montagna invalicabile, come per le persone autistiche.

Oggi 2 aprile si celebra la giornata Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo, istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU, come ricorrenza per richiamare l’attenzione di tutti sui diritti delle persone nello spettro autistico” ha dichiarato il Sindaco Alessandro Grando.