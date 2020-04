Condividi Pin 8 Condivisioni

“Basta con questo scempio, bisogna fermarli!”

Santa Marinella, ancora rifiuti sparsi e abbandonati sul ciglio della strada

Neanche una settimana è trascorsa dall’ultima segnalazione fatta dai cittadini di Santa Marinella circa la vasta quantità di materiali ingombranti in un tratto di strada non degno di una discarica a cielo aperto, eppure in un’altra zona della città, nella parte alta di via dei fiori, immancabili mucchi di sacchi neri pieni di immondizia sparsi, abbandonati sul bordo della strada.

Non c’è mai fine alla inciviltà delle persone, alla loro ignoranza e all’indifferenza.

Beatrice Pucci