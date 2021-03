Share Pin 1 Condivisioni

A largo di Torre Flavia, da 25 anni, la statua del Patrono veglia sulla città balneare

Ladispoli celebra il suo patrono: San Giuseppe –

Diciannove Marzo. Una data significativa per la famiglia, per la figura del papà. Una data ancor più significativa per la città balneare di Ladispoli che ha elevato San Giuseppe a Patrono della città.

E proprio San Giuseppe da 25 anni protegge la città balneare dal fondo del mare dove è stata inabissata: al largo di Torre Flavia.

Quella statua si trova lì su volontà dell’allora assessore Marco Nica che nell’ormai lontano 1966, ha deciso di far immergere la statua del Santo Patrono con l’aiuto della Dolphin.