Nel 2015 la Polizia locale aveva evidenziato la caduta di rami sulla carreggiata di via di Zambra con pericolo per gli automobilisti in transito dando indicazione nel 2017, al principe di provvedere alla messa in sicurezza delle piante

Cerveteri: il principe Ruspoli dovrà potare i suoi alberi, lo ha deciso il Tar

Era l’8 maggio 2015 quando la Polizia locale aveva accertato la caduta di rami sulla carreggiata di via Zambra on conseguente pericolo e intralcio per la circolazione nonché per le linee elettriche e telefoniche ivi presenti e così aveva diffidato il proprietario delle piante di provvedere a potarle o a rimuoverle.

Protagonista della vicenda finita davanti al Tar del Lazio, il principe Sforza Ruspoli.

Il principe ha presentato ricorso contro il provvedimento del sindaco Pascucci, al tribunale amministrativo ma purtroppo per lui anche il Tar ha dato ragione all’amministrazione comunale rigettando il ricorso.

Una battaglia durata quasi cinque anni ma che alla fine vedrà il principe, come disposto dal giudice, dover provvedere alla potatura dei rami che sporgono sulla carreggiata, “facendosi assistere in ogni caso di tecnici di fiducia specializzati, ed evitando tagli di capitozzatura e sbancamenti di pregiudizio per le piante”.

