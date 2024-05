Ladispoli: Carmelo Augello e Daniela Marongiu lasciano la Lega

“Dopo una profonda e sentita considerazione giungono oggi le nostre dimissioni, dal partito politico Lega Salvini Premier, con il quale abbiamo condiviso anni di lavoro e obiettivi importanti. Purtroppo i risultati raggiunti con le elezioni europee di cinque anni fa, le comunali del 2022 e non ultime le elezioni regionali del 2023, non sono stati gratificati dal partito disattendendo le nostre aspettative. Per questa ragione abbiamo deciso di annunciare queste dimissioni, come fatto in precedenza anche dal Sindaco Alessandro Grando, comunicando a breve la costituzione di un nuovo gruppo, che ci rappresenterà in Consiglio Comunale. Ci teniamo a ringraziare la Lega e tutti i collaboratori ed esponenti politici per la fiducia risposta sul nostro operato”.

Augello Carmelo – Marongiu Daniela