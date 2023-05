Prevista la partecipazione di oltre 300 atleti provenienti da tutta Italia, arbitri di caratura mondiale da Slovenia, Romania, Portogallo e Polonia

Ladispoli, al Palasorbo il primo campionato nazionale Opes di Ju Jitsu –

“Il Palasorbo ospiterà il Primo Campionato Nazionale OPES di Ju Jitsu nei giorni 6 e 7 Maggio. E’ prevista la partecipazione di oltre 300 atleti provenienti da tutta Italia, arbitri di caratura mondiale da Slovenia, Romania, Portogallo e Polonia. Ampio spazio sarà dedicato al parajujitsu per ribadire l’importanza dell’inclusione nello sport, grazie anche alla presenza del Maestro Fabio Ventura, atleta non vedente di Karate tesserato con il Dipartimento Discipline Orientali OPES e plurimedagliato a livello Nazionale e Mondiale.”

A parlare è Lorena Panzini, consigliere comunale delegata agli eventi nel palazzetto, che ha annunciato un evento che calamiterà a Ladispoli oltre 600 persone tra sportivi, addetti ai lavori, dirigenti, familiari e stampa specializzata.

“Avremo l’onore di ospitare – prosegue Panzini – tutti gli atleti che hanno vinto le medaglie ai Campionati Europei in Israele, ai Mondiali di Abu Dhabi lo scorso anno negli Emirati Arabi ed i campioni degli Europei di Francia lo scorso marzo. Saranno quattro le categorie in gara, ovvero “Fighting system”, “Ju Jitsu” “Duo Show” e “Duo system”. Per la nostra città sarà un grande onore ospitare un evento di caratura nazionale. Per un week end Ladispoli sarà il centro di attrazione di una disciplina in costante crescita come il Ju jitsu che anche sul litorale vanta centinaia di praticanti. Il palazzetto dello sport si conferma un impianto moderno e funzionale che può accogliere manifestazioni di vario genere e di caratura nazionale e regionale, spaziando dalle arti marziali al basket, dalla pallavolo al calcio a cinque. Ringrazio sentitamente per l’Organizzazione l’Opes Settore Nazionale Ju JItsu nella persona del Prof. Luciano Mazza’, l’SSD Sporting Club Juventus ed il Presidente Luca Lanzetti ed il Dott. Juri Morico Presidente Nazionale Opes Italia nonché il Consigliere Comunale Stefano Fierli delegato ai rapporti con Enti e Federazioni Sportive ed il delegato allo Sport Fabio Ciampa per il grande lavoro svolto in sinergia”.

La cerimonia di apertura si terrà sabato 6 maggio alle ore 13:00.