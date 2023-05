Alessandra Ceripa anche eccellente insegnante di Pilates

Cerveteri: SSD Dimensione Danza 2000 … “Non solo danza” –

Alessandra Ceripa , è ben nota nel nostro comprensorio, come fondatrice e Direttrice artistica della scuola cerite Ssd Dimensione danza 2000, nella quale ha riversato con tanta passione la sua formazione di ex ballerina con partecipazione a noti spettacoli teatrali e televisivi con la Rai e Mediaset.

In tutto questo, il lato positivo e forse da pochi conosciuto è la contemporanea formazione , portata avanti in tutti questi anni, attraverso lo studio e la partecipazione a innumerevoli corsi che le hanno permesso di formarsi in modo eccellente quale insegnante di Pilates.

“Sono sempre stata pienamente convinta che chi opera in discipline che investono il corpo umano, non debba mai sentirsi arrivata ma continuare a studiare e capire. Il Pilates, dopo la danza è stato per me la scoperta di un grande amore, nel quale ho deciso di formarmi nel migliore modo possibile. Dopo il percorso all’ISEF di Roma , ho frequentato l’ Istituto Enrico Fermi di Perugia e contemporaneamente ho iniziato a frequentare i corsi di formazione presso la FIF/IDA, al quale Ente ancora mi rivolgo per la validità dei docenti che vi insegnano.”

Proprio sulla base di tutte queste esperienze Alessandra ha deciso di strutturare all’interno della Ssd nell’ambito dell’Attivita’ di Ginnastica finalizzata alla salute e al Fitness, un attrezzatissimo e moderno Studio Pilates.

“Il Pilates-continua Alessandra è un metodo consigliato dagli ortopedici, sia per le persone grandi sia per nostri giovani che spesso riscontrano tale problematiche non solo legate allo sviluppo ormonale ma anche a condizioni socio culturali .Ovviamente lo studio è a disposizione , dove necessario per i miei danzatori e danzatrici.

Questo fine settimana seguirò un corso di formazione specifico che inizierà con un workshop presso il mio Studio Pilates, tenuto dalla bravissima docente FIF , dottoressa Stefania Giuliani, che arriverà dalla Sardegna, al quale parteciperanno insegnanti provenienti da varie zone di Italia. Il corso proseguirà sabato e domenica a Roma. Saranno tre giorni intensi ma la soddisfazione di potere realizzare questo progetto è ampiamente ripagante dei tanti sacrifici fatti.

Presto partirà un secondo progetto che riguarderà il Pilates e la senologia per rendermi utile verso tutte quelle donne con una problematica così importante.”

Nella sua formazione Alessandra vanta anche un lungo periodo di formazione presso la clinica Spine e Sport Clinic, del Dott. Fabio Fanton, attuale medico federale dell’Atletica Leggera Italiana, del quale dice: “ho conosciuto un medico sportivo di grandi capacità e conoscenza. Nessuno penso sia come lui. Per me è stato un secondo padre e mi ha insegnato a rimanere sempre con i piedi a terra, studiare continuamente ed amare la propria professione.

Un ringraziamento alle mie collaboratrici Francesca Ferretti, Arianna Galassi e Valentina Venturini.