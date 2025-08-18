Ladispoli, camion urta cartellone pubblicitario e si allontana

E’ successo su Viale Italia. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale

Poco fa un camion, la cui identità è ancora ignota, ha urtato una delle strutture pubblicitarie posizionata lungo viale Italia per poi proseguire la sua corsa, senza fermarsi.

Non si sono registrati feriti, ma l’impatto ha danneggiato la struttura: potrebbe rappresentare un pericolo per l’incolumità dei passanti. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale della cittadina che, insieme ai tecnici della Flavia Servizi, sta provvedendo a mettere in sicurezza l’area. Il conducente del mezzo pesante è stato già intercettato dalla Polizia di Stato.