Santa Marinella, riprendono gli appuntamenti culturali al Polo Museale Civico e alla Biblioteca Capotosti

Dopo la breve pausa di ferragosto, riprendono gli appuntamenti culturali del Polo Museale Civico e della Biblioteca “A. Capotosti“.

“Cose, Donne e Paesaggi del Mondo Antico” , il programma del Polo Museale Civico, continua con conferenze, visite guidate e reading, organizzati in collaborazione con il Gatc (Gruppo Archeologico del Territorio Cerite). Venerdì 22 agosto alle ore 21:00 presso il Castello di Santa Severa, lo spazio è dedicato alla conferenza tenuta dalla dottoressa Barbara Davidde dell’Istituto Centrale per il Restauro e dalla dottoressa Franca Cibecchini dei Aix-Marselle Uniiversity. Titolo dell’incontro è “Il relitto del vetro di Capo Corso”, storia del rinvenimento del bastimento di epoca romana scoperto nel 2012 tra l’isola di Capraia e Capo Corso a 350 metri di profondità. Il relitto è oggetto di studio congiunto di ricercatori italiani e francesi, che hanno riportato alla luce un tesoro inestimabile perfettamente conservato come oggetti di vetro e bacili di bronzo, oggi sottoposti ad attente opere di restauro. Entrata libera.

Ogni domenica alle ore 19:00 è possibile prenotare le visite guidate al sito archeologico di Castrum Novum, che non smette di stupire con nuove scoperte e rinvenimenti. E’ quindi possibile conoscere da vicino la storia dell’antica colonia romana situata a nord di Santa Marinella. Il sito è visitabile con guida anche attraverso il tour di Archeobus, il servizio di bus turistico organizzato dal Comune e gestito da Eurovisa. Per prenotare il tour, completamente gratuito, si dovrà telefonare al 345 433 6384 . Al momento risultano posti disponibili nelle date successive al 26 agosto. A fine mese, il 30 agosto alle ore 21al Castello di Santa Severa, torna l’Associazione “Le Voci” con il reading” Che bello! La bellezza salverà il mondo se il mondo salverà la bellezza”.

”Le Parole e i colori degli Autori” è il programma della Biblioteca Civica, che sabato 23 agosto alle ore 18:00 riprende gli appuntamenti alla Casina Trincia, di fronte alla Passeggiata. Nicola Stolfi presenta il suo “Cornelia”, romanzo coinvolgente ambientato in parte a Roma e in parte in Medio Oriente. Un viaggio attraverso il racconto della vita affascinante della protagonista. Presentano Pola Lombardi Decina e Alessandro Notargiovanni, introduce Katia Lo Sardo. Entrata libera.

Dal 28 al 31 agosto dalle ore 18:00, la Casina Trincia ospita “Dove il mare incontra la terra”, esposizione di Michel Patrin, artista parigino e romano d’adozione, con alle spalle oltre duemila opere pittoriche presentate in Italia e all’Estero.