Ladispoli, Califano (PD): “Grazie a Crescenzo Paliotta, in bocca al lupo ad Angelo Antonio Catone”

Ladispoli, Califano (PD): “Grazie a Crescenzo Paliotta, in bocca al lupo ad Angelo Catone” –

Con profonda stima e sincera gratitudine, desidero rivolgere un ringraziamento pubblico a Crescenzo Paliotta per lo straordinario percorso umano e politico che ha caratterizzato gli ultimi 50 anni di Ladispoli.

Crescenzo non è stato solo una figura amministrativa e istituzionale di primissimo piano, ma un punto di riferimento imprescindibile per la città. La sua dedizione instancabile e l’amore dimostrato per il territorio restano un esempio raro di impegno civile. E sono sicura, come anche lui ha avuto modo di sottolineare, che continuerà a dare il proprio contributo di idee e di esperienza anche lontano dai banchi del consiglio comunale.

La sua recente decisione di rassegnare le dimissioni, infatti, non è che l’ennesima testimonianza della sua capacità di mettersi a disposizione della comunità.

Contestualmente, invio il mio più sincero in bocca al lupo ad Angelo Antonio Catone Raccogliere un’eredità così significativa è una sfida, ma sono certa che saprà affrontare questa nuova avventura con la competenza e l’entusiasmo necessari per servire al meglio un territorio così importante come Ladispoli.

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano