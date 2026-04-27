In via Monteroni volontari in azione per recuperare uno sciame e proteggere un patrimonio fondamentale per l’ambiente

Api salvate a Ladispoli: intervento tempestivo delle Guardie Ecozoofile –

Ancora un intervento riuscito per le Guardie Ecozoofile di FareAmbiente Ladispoli, impegnate nella tutela del territorio e della biodiversità. Nelle scorse ore, in via Monteroni, i volontari sono intervenuti per recuperare uno sciame di api insediatosi sulla parete esterna di un’abitazione.

Un’operazione delicata, svolta con competenza e coraggio, che ha visto i volontari agire con attrezzature specifiche e in totale sicurezza. Indossando le tradizionali tute protettive da apicoltore, il team ha lavorato con precisione per salvare le api senza arrecare loro danno, dimostrando ancora una volta quanto sia fondamentale il ruolo del volontariato ambientale.

Le immagini raccontano l’impegno e la determinazione di questi “super volontari”, pronti a intervenire anche in situazioni complesse pur di proteggere insetti preziosi per l’ecosistema. Le api, infatti, rappresentano un elemento chiave per la biodiversità e l’impollinazione, e la loro salvaguardia è oggi più che mai una priorità.

L’intervento si è concluso con successo, restituendo sicurezza ai residenti e una nuova possibilità di vita allo sciame recuperato. Un gesto concreto che unisce tutela ambientale e senso civico, confermando quanto Ladispoli possa contare su cuori sinceri e mani esperte.