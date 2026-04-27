Il 16 maggio al Teatro Traiano uno spettacolo benefico per sostenere i malati in hospice e le loro famiglie

Solidarietà in scena a Civitavecchia: al via la prevendita per “I Colori della Vita” –

È ufficialmente partita la prevendita dei biglietti per lo spettacolo di solidarietà organizzato dall’associazione “I Colori della Vita” ODV, in programma il prossimo 16 maggio al Teatro Traiano di Civitavecchia. Un evento speciale, nato con l’obiettivo di raccogliere fondi destinati a progetti dedicati alle persone malate assistite in hospice o presso le proprie abitazioni, offrendo sollievo nei delicati percorsi di fine vita.

Le iniziative sostenute grazie alla raccolta fondi riguardano attività di arte terapia, musica, pet therapy e supporto psicologico, strumenti fondamentali per migliorare la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie.

A condurre la serata sarà Leonardo De Carli, giovane attore, youtuber e performer, che sta conquistando il pubblico in tutta Italia con il suo spettacolo “La vita è una mer…aviglia”. Sul palco saliranno anche numerosi artisti, molti dei quali giovani talenti del territorio: Emiliano Manna, The Karin Hellies, The June, Andrea Dianetti, Angelica, Massera, Leonardo Bocci, oltre alla Scuola di danza di Nicoletta Luchetti e all’Opera di Danza di Diletta Sterngacci.

“Dobbiamo ringraziare tutti gli artisti che gratuitamente si sono messi a disposizione – dichiarano gli organizzatori – e ringraziamo anticipatamente anche imprese e cittadini che, con il loro contributo solidale, hanno reso possibile questo evento. Ci auguriamo una grande partecipazione per sostenere insieme un progetto così importante”.

I biglietti sono già disponibili in prevendita online:

👉 https://www.ticketmaster.it/artist/i-colori-della-vita-biglietti/1411724

Un’occasione per vivere una serata di spettacolo e, allo stesso tempo, fare la differenza con un gesto concreto di solidarietà.