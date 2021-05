Share Pin 0 Condivisioni

Ladispoli: cade da una bicicletta su Via Palo Laziale, sul posto 118 e Polizia Locale –

118 e Polizia Locale in azione in questi minuti in Via Palo Laziale nei pressi del ponte che oltrepassa il fosso Sanguinara.

Secondo le prime ricostruzioni i soccorsi sarebbero giunti sul posto a seguito della caduta di un ragazzo da una bicicletta, intento ad attraversare la strada.

Restano da chiarire le motivazioni che hanno portato il giovane a perdere il controllo del mezzo.