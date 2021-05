Share Pin 0 Condivisioni

Asl Roma 4: terminata oggi la settimana del sollievo –

“È terminata oggi la settimana del sollievo, celebrata nel territorio della Asl Roma 4 e presso l’Hospice Carlo Chenis. “Un evento sentito oggi più che mai” – ha dichiarato il Direttore Generale Cristina Matranga – “Un’unione di intenti e sentimenti ha permesso questa settimana che segna il ritorno verso una normalità tanto attesa e possibile, con le dovute precauzioni e misure di sicurezza. Spettacoli musicali e danzati in presenza che hanno dato forma e voce alle emozioni. L’ascolto è stato il filo conduttore degli eventi, un gesto semplice e fondamentale da cui inizia l’amore verso il prossimo, ascoltando diamo valore a ogni giorno della vita. C’è stato un grande lavoro da parte di tutti, ospiti, operatori e associazioni presenti. Grazie per il vostro impegno, grazie per il profondo rispetto per la Vita”. Iniziata lunedì scorso con un bellissimo concerto al Carlo Chenis, la settimana del sollievo è proseguita con danze, preghiere, doni, musica, pet therapy e tanta emozione celata sotto le mascherine. Oggi si conclude con un concerto gospel alle 17.00 e i ringraziamenti a tutte le associazioni che hanno dato il loro prezioso contributo alla realizzazione di questa settimana.”

Lo rende noto in un comunicato appena diffuso Asl Roma 4