Share Pin 3 Condivisioni

C’è tempo fino a venerdì 11 dicembre

Ladispoli, buoni spesa: da oggi possibile presentare la domanda –

Possibile da oggi presentare la domanda per richiedere i buoni spesa dal Comune di Ladispoli.

Le domande potranno essere presentate fino a venerdì 11 dicembre compreso.

Per richiedere i buoni spesa sarà necessario presentare la domanda compilando l’apposito modulo online che sarà disponibile sul sito del Comune di Ladispoli.

I destinatari del contributo economico sono le persone e le famiglie in condizione di assoluto e/o momentaneo disagio socio economico che hanno difficoltà ad approvvigionarsi dei generi alimentari e di prima necessità.

Così come disposto dal Governo la platea dei beneficiari (ed il relativo contributo) sarà individuata tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno in carico ai servizi sociali comunali, con priorità per quelli non già assegnatari di forme di sostegno pubblico.

Avranno priorità anche coloro i quali, al momento della presentazione della domanda per i buoni spesa, abbiano fatto richiesta di una forma di sostegno pubblico senza averlo ancora percepito.

I nuclei familiari destinatari del contributo dovranno possedere i seguenti requisiti:

residenza/domicilio nel Comune di Ladispoli;

per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità;

trovarsi in una condizione di esposizione agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, previa autocertificazione soggetta a successiva verifica che ne attesti lo stato;

trovarsi in una condizione di disagio economico e quindi di non avere disponibilità economiche su conti correnti bancari, postali, ecc. sufficienti per l’acquisto di beni di prima necessità, con giacenza complessiva di tutti i componenti del nucleo familiare non superiore ad euro € 5000,00 (cinquemila/00), previa autocertificazione soggetta a successiva verifica che ne attesti lo stato;

percepire forme di sostegno pubblico (come ad es. Reddito di Cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale ecc.) complessivamente non superiori ad euro 800,00 mensili, previa autocertificazione soggetta a successiva verifica che ne attesti lo stato.

I nuclei familiari che percepiscono forme di sostegno pubblico complessivamente superiori ad euro 800 euro mensili possono comunque presentare domanda, e potranno accedere al contributo sulla base di quanto stabilito dall’avviso.

Potrà presentare la domanda un solo componente per nucleo familiare convivente.

Con i buoni, che avranno un valore di 50 euro ciascuno, sarà possibile acquistare solo ed esclusivamente generi di prima necessità, quindi prodotti alimentari e per l’igiene personale.

Restano esclusi alcolici (vino, birra, ecc.), superalcolici (liquori vari), nonché tutte le tipologie di merce non alimentare e non appartenente alla categoria di beni ritenuti di prima necessità.

I buoni spesa avranno scadenza 28 febbraio 2021. Oltre questa data non sarà più possibile utilizzarli.

Nella domanda si dovrà scegliere un esercizio commerciale in cui spendere i buoni. Si può scegliere un solo punto vendita.

L’Ufficio Servizi Sociali, sulla base delle domande pervenute, provvederà a redigere la graduatoria degli aventi diritto al beneficio seguendo l’ordine di arrivo delle domande.

L’accesso alla prestazione sarà garantito a scorrimento dei richiedenti aventi diritto fino ad esaurimento delle risorse disponibili.