All i want for Christmas is…

di Ileana Speziale

Chi almeno una volta nella vita non ha canticchiato il famoso ritornello musicale emblema delle feste natalizie All i want for Christmas is you… ma quanti si sono domandati cos’è che desiderano realmente nel profondo del proprio io.

Se per antonomasia le feste Natalizie hanno da sempre rappresentato il pretesto per manifestazioni affettive e momenti di aggregazione, in questo particolare anno 2020 logorato dalla pandemia, causata dal COVID19, i nostri desideri “sociali” saranno limitati, se non impossibili da realizzare.

Il Natale 2020, che si preannuncia come un concentrato di misure restrittive da rispettare al limite della violazione dei diritti fondamentali delle libertà dell’uomo pone, in realtà, i presupposti per delle riflessioni profonde e doverose che se ben ponderate ci permetteranno di guardare la vita con altri occhi, sradicando le abitudini legate agli aspetti materiali della nostra esistenza ed arrivando così ad apprezzare e rivalutare condizioni spirituali superiori.

In poche parole, una straordinaria occasione per metterci alla prova grazie alla nostra potentissima arma segreta: la Resilienza.

Per ovviare al senso di frustrazione, dovuto alle limitazioni, è necessario cambiare prospettiva, guardare le cose da un altro punto di vista: la bilancia della vita è sempre lì pronta a darci risposte se solo noi tenessimo a mente il suo inestimabile valore. Approfittiamo, quindi, di questa forzata condizione per rivedere le nostre priorità. Accorgiamoci di ciò che invece ci sfugge.

Divertiamoci con il cambiamento, restiamo positivi e viaggiamo dentro di noi: andiamo a scovare le nostre paure, lavoriamo su noi stessi senza soffermarci sull’apparente nostalgia di ciò che ci aspettiamo avvenga, proviamo piuttosto a creare un futuro nuovo ripartendo da nuove consapevolezze.

Mettiamo in pausa il corpo (materiale) per incontrare la nostra anima (spirituale) e conoscere così la sostanza della quale siamo fatti. Rinvigoriamoci, fortifichiamoci alimentando il nostro io con la forza della resilienza che ci fa prendere coscienza della nostra vitalità, perché se ci crediamo davvero nulla è impossibile.

D’altronde il Natale nella sua accezione più terrena e sociale appare da sempre come un vero e proprio ossimoro: si tratta di un momento magico in cui convivono amore dilagante e dolenti malinconie.

Questa volta allora domandiamoci cos’è che realmente vorremmo trovare sotto l’albero di Natale… Regali costosi in spregio alla povertà dilagante o la riscoperta di valori profondi e affetti leali e incondizionati? L’opulenza di una vacanza poco responsabile dell’ambiente e della sua sostenibilità o un mondo migliore fatto di altruismo, generosità e solidarietà?

All i want for Christmas is…

Il Natale 2020 ci offre una grande opportunità di crescita. Il mondo cambia se tu cambi!

Facciamo tutti un passo indietro, osserviamo ciò che ci circonda con maggior interesse perché forse la nostra bussola si è smarrita e noi stiamo continuando a correre senza più una meta, dimenticando che intorno a noi ci sono fratelli e sorelle fatti della nostra stessa sostanza…

I’ll i want for Christmas is…

Non può esserci Natale senza sogni e allora SOGNO IL MONDO CHE VORREI!