Ladispoli, boom di prenotazioni per le visite dermatologiche gratuite

L’amministrazione comunale di Ladispoli informa i cittadini che sono andate esaurite in poche ore le prenotazioni per la giornata di prevenzione dermatologica gratuita sul lungomare Marina di Palo prevista per lunedì 11 agosto. L’iniziativa, organizzata dall’assessore alla sanità Alessandra Feduzi, in collaborazione con la Croce Rossa, Cerba HealthCare e l’Istituto Dermatologico dell’Immacolata, permetterà ai cittadini di Ladispoli di sottoporsi gratuitamente ai controlli dermatologici in un grande camper attrezzato per ospitare le visite. L’amministrazione comunale e la Croce Rossa ringraziano i cittadini per la massiccia adesione al progetto di prevenzione sanitaria.

“Siamo soddisfatti – commenta l’assessore alla sanità Alessandra Feduzi – del successo ottenuto dalla giornata di prevenzione dermatologica. Siamo lieti di annunciare che è in via di definizione tra fine settembre ed inizio ottobre un week end di prevenzione a 360 gradi con varie visite gratuite. Quanto prima forniremo ulteriori dettagli”.