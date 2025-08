ASL Roma 4: All’Hospice “Carlo Chenis” ora è possibile donare le cornee

Un gesto di straordinaria generosità ha segnato una nuova tappa per l’Hospice “Carlo Chenis” della ASL Roma 4, dove è stato effettuato il primo prelievo di cornee. Un atto che ha acceso una luce di speranza per chi è in attesa di un trapianto e ha aperto nuove prospettive nel campo della donazione di tessuti anche in ambito di cure palliative.

In segno di riconoscenza, ai familiari del donatore è stata consegnata una pergamena commemorativa, simbolo di gratitudine per un gesto che può restituire la vista a chi l’ha perduta e trasformare il dolore in speranza.

“La possibilità di donare organi e tessuti, anche in un contesto delicato come quello delle cure palliative – ha dichiarato la Direttrice Sanitaria Aziendale, Dott.ssa Simona Ursino – rappresenta un’opportunità preziosa per dare continuità al valore della vita attraverso un gesto concreto e profondamente umano.”

Questa importante iniziativa si inserisce in un momento di crescita per il Centro Cure Palliative “Carlo Chenis”, che nel corso dell’anno ha ottenuto l’accreditamento della rete delle cure palliative della Regione Lazio. Un riconoscimento che premia l’impegno costante del personale sanitario e che ha consentito di ampliare l’offerta assistenziale, mantenendo saldi i principi di qualità delle cure e umanizzazione dell’assistenza.