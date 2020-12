Share Pin 5 Condivisioni

Dopo la nota dei legali di Fare Ambiente arriva la replica del comandante della polizia locale di Ladispoli

Ladispoli, Blasi: “Il mezzo delle zoofile era privo di polizza assicurativa”

Sulla vicenda relativa all’auto delle Zoofile priva di polizza, dopo la smentita di Fare Ambiente, arriva la controreplica del comandante della Polizia Locale di Ladispoli, Sergio Blasi:

“A ieri 15 dicembre 2020, presso i registri della Motorizzazione, non risultava nessuna copertura assicurativa del veicolo in oggetto, pertanto l’automobile, sprovvista di polizza assicurativa, veniva posta sotto sequestro, dagli Agenti della Polizia Locale, come normalmente succede per legge”.

Questo quanto dichiara il comandante della polizia locale.