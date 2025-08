“La fotografia, un’arte eclettica e moderna, trova una cornice straordinaria in uno spazio che, pur nella sua storicità, accoglie con entusiasmo l’innovazione.”

Ladispoli, Biennale della Riviera Romana: la fotografia artistica di Carlo D’Orta in mostra al criptoportico della villa imperiale di Marina di San Nicola –

di Marco Di Marzio

Diretta da Margherita Frappa, nonché Assessore alla Cultura del Comune di Ladispoli, la Biennale Internazionale d’Arte della Riviera Romana, nella sua seconda edizione del 2025, rifacendosi alla precedente è divenuta un palcoscenico unico per la fusione tra modernità e memoria.

In questo contesto, il criptoportico della villa imperiale romana di Marina di San Nicola si è trasformata in una straordinaria location per esporre opere del presente, capaci di far dar cornice al passato rielaborandolo in una veste diversa.

Le fotografie di Carlo D’Orta hanno arricchito per l’occasione questo sito storico, rendendo visibili le testimonianze del tempo attraverso l’arte contemporanea.

Qui, le moderne tecnologie non solo preservano, ma elevano la memoria storica, rendendo immortali le voci dell’antichità, facendo dialogare passato e presente in un continuum di creatività e riflessione.

La fotografia, un’arte eclettica e moderna – dichiara intervistato Carlo D’Orta – , trova una cornice straordinaria nel criptoportico, uno spazio che, pur nella sua storicità, accoglie con entusiasmo l’innovazione. È una grande soddisfazione poter esporre qui le mie tre serie principali: “Vibrazioni”, dove esploro astrazioni informali attraverso i riflessi delle vetrate dei grattaceli; “Biocities”, che celebra l’interconnessione tra natura e architettura; e “Geometrie Still Life”, dedicata alle linee geometriche delle strutture urbane. La mostra sarà aperta fino al 31 agosto e spero davvero che molti visitatori possano sentirne la bellezza. Con il 1° premio “fotografia” alla Biennale del 2023 e altri riconoscimenti, sono pronto a condividere questa esperienza unica con il pubblico.

Nato a Firenze nel 1955, Carlo D’Orta è un viaggiatore e fotografo con oltre 40 anni di esperienza. Ha esposto le sue opere in tutto il mondo, inclusi musei e gallerie in Italia, Germania e Singapore, e ha vinto numerosi premi nazionali e internazionali per il suo lavoro.

La mostra, aperta al pubblico tutti i giorni dalle ore 18:30 alle ore 21:00, resterà esposta fino al 31 agosto.