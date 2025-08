All’Isola Ecologica di Cerveteri si potranno conferire anche gli oli minerali esausti

Consentito un conferimento massimo di 10litri di oli minerali alla volta e comunque in una quantità non superiore ai 25litri per ogni anno

“Da domani, mercoledì 6 agosto, presso il Centro Comunale di Raccolta di Via Settevene Palo Nuova sarà possibile conferire anche oli minerali, ovvero l’olio motore. Grazie allo straordinario lavoro del nostro Ufficio Ambiente, ed in particolar modo della funzionaria Giorgia Prete, a seguito della stipula della convenzione con il Conou – Consorzio Nazionale degli Oli Minerali Usati, sarà dunque possibile conferire anche i prodotti esausti che solitamente utilizziamo per le automobili”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, che aggiunge:

“Si tratta di un’opportunità riservata solo ed esclusivamente alle utenze domestiche e con alcune limitazioni. Sarà infatti consentito un conferimento massimo di 10litri di oli minerali alla volta e comunque in una quantità non superiore ai 25litri per ogni anno”.

“Per il conferimento – spiega il Sindaco – le modalità sono quelle di sempre: sarà possibile farlo ogni giorno negli orari di apertura al pubblico dell’Isola Ecologica. Come di consueto, il personale presente sul posto vi fornirà tutte le indicazioni e l’assistenza di cui avrete bisogno”.

A commentare la possibilità di conferire oli minerali esausti all’interno del Centro di Raccolta comunale anche Alessandro Gnazi, che dichiara: “Con la stipula della convenzione con il Consorzio Nazionale degli Oli Minerali Usati diamo alla collettività una ulteriore possibilità di potersi disfare di un rifiuto in maniera corretta e rispettosa dell’ambiente. La nostra Isola Ecologica rappresenta un punto di forza importante nel sistema dell’igiene urbana della nostra città: è infatti abilitata ad accogliere praticamente ogni tipologia di rifiuto, purché correttamente differenziati chiaramente, ed effettua orari di apertura estremamente flessibili, soprattutto per rispondere alle esigenze di tutti i cittadini. Con l’occasione, rivolgo un ringraziamento a tutto l’Ufficio Ambiente per il costante e importante lavoro che sempre svolgono nella gestione del servizio di igiene urbana cittadina”.