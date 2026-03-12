Ladispoli, bando europeo per la distribuzione del gas: si sblocca l’iter per l’ampliamento della rete

LADISPOLI – Importanti novità interessano il futuro energetico del territorio di Ladispoli e dei comuni limitrofi. Il Comune di Civitavecchia, agendo in qualità di ente capofila per l’intero comprensorio composto da dodici amministrazioni locali, ha formalmente comunicato l’imminente avvio della procedura di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.

L’appalto, di rilevanza internazionale, riguarderà la gestione degli impianti di distribuzione per una durata di dodici anni e interesserà un bacino di circa 76.000 utenze attualmente servite da Italgas Reti. La pubblicazione del bando avverrà sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e garantirà un periodo di sei mesi per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici interessati. Secondo il cronoprogramma stimato, l’avvio del nuovo servizio sotto il futuro gestore è previsto per il 1° gennaio 2027.

Il sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, ha accolto con favore lo sblocco della procedura sottolineando come, dopo anni di attesa, la comunicazione del comune capofila rappresenti un passo decisivo verso l’individuazione di un gestore unico. Per la città di Ladispoli si tratta di un passaggio strategico poiché il nuovo affidatario avrà l’onere contrattuale di ampliare la rete del metano in aree specifiche del territorio comunale già individuate dall’amministrazione.

Tra le zone prioritariamente destinate alla metanizzazione figurano il quartiere Cerreto, la località Olmetto-Monteroni, la zona artigianale e l’area rurale di Torre Flavia. Secondo quanto dichiarato dal primo cittadino, l’operazione consentirà non solo di migliorare l’efficienza complessiva del servizio ma anche di pianificare investimenti strutturali attesi da tempo dalla cittadinanza. L’obiettivo finale resta quello di garantire benefici diretti ai residenti e alle attività produttive locali attraverso una copertura capillare del territorio e una moderna programmazione delle infrastrutture energetiche.