Dallo chef social preparato un piatto di cavolfiori e alici e una bruschetta, scherzosamente da lui ribattezzata “alla ladispolana” farcita con crema di cavolfiori e carciofi a crudo

Ladispoli, bagno di folla per chef Ruben alla Dispensa della Befana. Grando: “Abbiamo voluto chiudere in bellezza le festività natalizie” –

di Marco Di Marzio

Ladispoli, bagno di folla per chef Ruben alla Dispensa della Befana. Grando: “Abbiamo voluto chiudere in bellezza le festività natalizie”

A Ladispoli l’epifania di quest’anno è rappresentata da un bagno di folla avvenuto oggi in Piazza Almirante in occasione dell’evento “La dispensa della Befana”, patrocinato dall’Amministrazione Comunale, Pro Loco, Regione Lazio, Arsial, Regia Eventi e Associazione Culturale Nuova Luce.

Sia nella giornata di ieri che in quella odierna, infatti, all’interno di un padiglione appositamente organizzato, anche per far fronte alle condizioni meteorologiche avverse sviluppatesi in queste ore, si sono alternate esposizioni di agricoltori locali, prodotti tipici del territorio, macchine agricole, mercatino del piccolo artigianato, animazione per bambini, mascotte e zucchero filato.

Il clou questa mattina, 7 gennaio, con un programma molto particolare, che ha visto alle ore 11:00 i saluti istituzionali del Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando, gli interventi di Massimo Dona, Presidente Associazione Consumatori e del Professor Giuseppe Nocca, storico di enogastronomia.

Ore 12, infine, show coking con Ruben Bondi, l’ospite d’onore dell’iniziativa, conosciuto da tutti come “Cucina con Ruben”, lo chef influencer seguito su Instagram da oltre 1 milione e 400 mila follower.

Ladispoli, bagno di folla per chef Ruben alla Dispensa della Befana. Grando: “Abbiamo voluto chiudere in bellezza le festività natalizie”

La tappa presso la città balneare della celebrità social del mondo della gastronomia, oltre a sancire un riconoscimento importante all’avvenimento di piazza, ha avuto come ragione quella di dare egli stesso una prova pratica, un “assaggio” nel vero senso del termine, a tutti i presenti, moltissimi, delle proprie capacità culinarie, preparando un piatto con cavolfiori e alici e una bruschetta, scherzosamente da lui ribattezzata “alla ladispolana” farcita con crema di cavolfiori e carciofi a crudo.

“Patrocinata e finanziata da Arsial – dichiara il Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando – , insieme al Presidente della Pro Loco Claudio Nardocci abbiamo voluto mettere in piedi questa manifestazione chiamata a chiudere in bellezza queste festività natalizie. Quindi in occasione dell’epifania, in Piazza Almirante, abbiamo deciso di allestire un gazebo, soprattutto per promuovere i nostri prodotti locali. Ieri giornata dedicata all’animazione per bambini, oggi invece alla parte enogastronomica, insieme al Professor Nocca e in particolare a chef Ruben, molto seguito sui social. Oltre alla Pro Loco, ringrazio l’Assessore al Turismo Marco Porro e tutte le persone che hanno collaborato alla buona riuscita dell’evento, per nulla condizionato dal meteo di queste ore.”

“Organizzata in tempi rapidi, è stata una due giorni coronata da una grande risposta di pubblico – afferma l’Assessore al Turismo Marco Porro – . Siamo felici poiché, pur con il meteo di oggi, siamo riusciti ad allestire un bel padiglione, che ha permesso a tutti di poter assistere all’evento al coperto. Sono presenti agricoltori locali, produttori, tutto impreziosito in questa domenica dalla presenza di chef Ruben. Il bilancio è decisamente positivo, l’iniziativa merita di essere ripetuta nel tempo, quindi questa sarà solo la prima di tante edizioni.”

“Reso possibile da Arsial – dichiara il Presidente della Pro Loco Claudio Nardocci – trattasi di un progetto molto bello, pensato per chiudere nel migliore dei modi questo Natale. È ben articolato e affronta il tema della gastronomia a 360 gradi, con l’obiettivo di dare un contributo importate al territorio e ai frutti della sua terra.”

Segue l’intervista video integrale al Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando