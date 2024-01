Ladispoli, Porro: “Abbiamo scelto di celebrare l’Epifania con un evento mirato a coinvolgere i produttori del territorio e il pubblico più giovane” –

“La dispensa della befana…

Abbiamo scelto di celebrare l’Epifania con un evento mirato a coinvolgere i produttori del territorio e il pubblico più giovane. Perché per noi è importante avvicinare tutti alla cultura e ancor più i ragazzi, consapevoli che per riuscirci bisogna trovare temi e personaggi in linea con i loro interessi, così da stimolarne la curiosità.”

Dichiara l’Assessore al Turismo del Comune di Ladispoli Marco Porro, affermando inoltre:

“In quest’ottica, abbiamo individuato in Ruben Bondi un ragazzo abile e squisito, che ha trovato una sua via efficace e divertente per raccontare la buona cucina a tutti, dai più piccoli ai più grandi. Un modo ideale, quindi, per catturare l’attenzione di più generazioni. Nel caso specifico, siamo stati onorati di poter impreziosire l’evento con l’intervento del professore Giuseppe Nocca, cultore delle storie e delle tradizioni dei popoli.

In tal modo abbiamo combinato una rievocazione della nostra cultura, con un momento di spettacolo e intrattenimento che ha incantato i più giovani. Senza dimenticare Lorenzo della Piana di Alsium, orgoglio cittadino, eccezionale nel raccontare a una platea che ha riempito lo spazio allestito la miscela di amore e fatica necessaria per lavorare la terra.

A nome dell’amministrazione, vorrei ringraziare la Pro Loco di Ladispoli, conscio di quanto abbia pesato al presidente Claudio Nardocci l’impossibilità di presenziare all’evento. A lui, tuttavia, posso assicurare che i suoi ragazzi sono stati eccezionali. Allo stesso tempo, colgo l’occasione per ringraziare le associazioni Nuova Luce, Regia Eventi e La Valigia dell’Attore, la cui partecipazione ed entusiasmo arricchiscono ogni attività che realizziamo.”