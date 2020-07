Condividi Pin 0 Condivisioni

Tutte le informazioni utili

Ladispoli, attiva fino 31 agosto alla Casa della Salute-

Fino al 31 agosto presso la Casa della Salute in via Aurelia, Km 41,500, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14:00 alle 18:00 (stanza 24), è attivo il servizio di Guardiamedicaturistica.

Il turista, sia residente che non residente nella regione Lazio, dovrà retribuire le prestazioni erogate eseguendo il pagamento presso lo sportello Cup prima di effettuare le prestazioni.



I costi sono i seguenti: visita ambulatoriale 15 euro, visita domiciliare 25 euro atti medici ripetitivi (ricette) 5 euro.

Presso il Poliambulatorio di Ladispoli è attivo l’Ambulatorio infermieristico a cui si accede con prescrizione del medico curante o del medico di guardia turistica, previo appuntamento da prendere agli sportelli Cup della Casa della Salute.