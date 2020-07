Condividi Pin 0 Condivisioni

Sarà a Cerveteri in via Sant’Angelo 37

Italia Viva, il 22 luglio l’inaugurazione del circolo dei comitati di Cerveteri e Ladispoli – riceviamo e pubblichiamo:

Finalmente ci siamo. Il prossimo 22 luglio alle ore 20.00 avverrà l’inaugurazione del circolo dove operano i comitati civici di Italia Viva di Cerveteri e Ladispoli. La sede, situata nel centro di Cerveteri in via Sant’Angelo n. 37 è pronta per avviare le attività politiche che gli aderenti e simpatizzanti del territorio hanno in animo di organizzare.

“Possiamo dire con orgoglio che finalmente ce l’abbiamo fatta, afferma Maurizio Falconi promotore del comitato di Italia Viva di Cerveteri oltre che Consigliere comunale di opposizione.

Era tempo che aspettavamo questo momento. Il Covid–19 ha solamente rallentato il nostro percorso, ma ora abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di creare un punto di riferimento fisico per tutte le persone che vogliono parlare e fare politica. Anche per questo siamo molto felici di aver concretizzato un’unione con gli amici di Ladispoli per dare un messaggio forte di unità. Il nostro circolo nasce per aggregare.

Approfitto per invitare tutti i cittadini all’inaugurazione, che avverrà rispettando tutte le regole di sicurezza, e in particolar modo tutti i rappresentanti dei comitati di Italia Viva del litorale a nord di Roma. Insieme possiamo andare lontano e – conclude Falconi – intraprendere azioni importanti per il nostro territorio.”

“Per noi di Ladispoli avere la consacrazione di un circolo rappresenta un punto di partenza importante, afferma Sabino Russoniello promotore del comitato di Italia Viva di Ladispoli. Riteniamo che questa unione di intenti con i nostri amici di Cerveteri rappresenti un segnale forte di coesione.

Insieme possiamo fare molto sia per sviluppare il territorio che per approfondire temi di rilievo nazionale. Inoltre, vista la dislocazione geografica, il circolo potrà ospitare gli incontro a livello di distretto. Abbiamo tutte gli elementi – conclude Russiniello – per fare bene e per fare tanto”.

All’inaugurazione è prevista la presenza di importanti figure di Italia Viva : gli Onorevoli Luciano Nobili e Gennaro Migliore, i Consiglieri Regionali Marietta Tidei ed Enrico Cavallari, i Coordinatori Provinciali Ileana Piazzoni e Luca Andreassi. Ma non mancheranno altre gradite sorprese.

Maurizio Falconi

Consigliere Comunale di Cerveteri e Promotore del Comitato civico Italia Viva