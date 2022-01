Il consigliere metropolitano: “Sento una grande responsabilità di governo per i prossimi anni”

Ladispoli: Ascani eletto presidente della commissione viabilità, mobilità e infrastrutture a Città Metropolitana –

Il consigliere metropolitano Federico Ascani nominato Presidente della Commissione Consiliare Permanente Viabilità, Mobilità e Infrastrutture.

“Dopo aver ricoperto il ruolo di capogruppo in opposizione nella passata consiliatura, sento una grande responsabilità di governo per i prossimi anni”, ha detto Ascani. “Siamo già operativi con la delegata competente Manuela Chioccia per iniziare il lavoro sin da subito, come promesso anche dai microfoni di Centro Mare Radio sabato scorso”.

E il consigliere metropolitano ringrazia “tutti coloro che mi hanno concesso questa splendida opportunità. In primis i cittadini di Ladispoli, perché è grazie a loro se sono qui e sarà grazie a loro se potrò restarci. Infatti come prevede la normativa, posso ricoprire tale carica solo in quanto consigliere comunale a Ladispoli”.