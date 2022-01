Ladispoli, avviata la bonifica e la messa in sicurezza di via Roma

Il tratto in questione è la curva che da via Roma porta a via Fontana Morella, in direzione Marina di Cerveteri, dove nei mesi scorsi rimase gravemente ferito un centauro

Avviata la bonifica e la messa in sicurezza della curva su via Roma, angolo via Fontana Morella in direzione Marina di Cerveteri.

Ad annunciarlo è stato il delegato alla sicurezza del comune di Ladispoli, Alessandro Lombardi. “Qualche giorno fa un cittadino ha giustamente segnalato la pericolosità della curva, non illuminata e infestata dalla vegetazione, posta alla fine di via Roma in direzione Cerenova”, ha scritto Lombardi.

La curva dove rimase ferito un centauro, ritrovato per pure caso, in gravi condizioni, nascosto dalla vegetazione, da un operatore della ditta del servizio di igiene urbana che per puro caso aveva deciso di ripulire la cunetta dai rifiuti abbandonati dagli incivili .

“Volevo informare chi legge (e lo scopo è unicamente questo) che è stata avviata un’opera di bonifica e di ripristino per la messa in sicurezza di quel tratto di strada”, ha annunciato Lombardi.