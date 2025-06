Ladispoli, arrivano i Vichinghi al Bosco di Palo

Tre giornate dedicate alle tradizioni dei popoli del Nord Europa.



L’amministrazione comunale e la Pro Loco di Ladispoli, in collaborazione con il gruppo storico Vigr Vel – Viking Reenactment Group, sono liete di presentare un evento culturale di grande valore storico e rievocativo. Presso l’area del suggestivo Bosco di Palo, si terrà una tre giorni interamente dedicata alla scoperta della cultura nordica e delle antiche tradizioni dei popoli vichinghi dal 27 al 29 giugno.

Il programma, ricco di appuntamenti per tutte le età, prevede:

Attività ludico-didattiche: lancio dell’ascia, tiro con l’arco, giochi vichinghi, laboratori di warpaint e acconciature tradizionali Mercato artigianale tematico e ricostruzione di accampamenti storici Dibattiti e dimostrazioni su spiritualità nordica, lavorazione del cuoio, armi, armature e tecniche di combattimento vichingo.

Le serate saranno animate da momenti conviviali con musica dal vivo, birra artigianale e un’offerta gastronomica curata, con la partecipazione di artisti conosciuti a livello nazionale: Ragnarock, Cisalvichings e DJ Scorpion.

L’iniziativa si propone come un’occasione preziosa per valorizzare la cultura storica e offrire al pubblico un’esperienza immersiva in un contesto naturale di grande fascino. Particolare attenzione sarà riservata alle famiglie e ai più piccoli, che potranno interagire e fotografarsi con i rievocatori in abiti tradizionali.

L’ingresso è gratuito.

La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa a questo appuntamento all’insegna della cultura, della storia e del divertimento.



PROGRAMMA

VENERDÌ 27

14:00 apertura evento e campi storici

14:30 CLAN DEL CANE – conferenza “Il Cane nella Storia: la relazione con i popoli antichi”

15:15 TYRSLOG – benedizione delle armi

15:30/18:30 combattimenti

18:30 chiusura campi storici

19:00/20:30 concerto CISALVIKINGS

20:30/21:00 giochi col fuoco CARANTOS

21:00/22:45 concerto RAGNARÖK

22:45 giochi col fuoco CARANTOS

23:15 dj set – DJ SCORPION

00:00 chiusura evento

SABATO 28

10:00 apertura evento e campi storici

11:00 CLAN DEL CANE – conferenza “Il Cane nella Storia:la relazione con i popoli antichi”

14:00 CLAN DEL CANE – conferenza “Il Cane nella Storia:la relazione con i popoli antichi”

15:00 TYRSLOG: benedizione delle armi

15:15 inizio combattimenti: duelli, wargames e grande battaglia campale.

18:00/19:15 concerto EDEA

19:15/19:45 NORDISKE HELTE: matrimonio vichingo

19:45 concerto CISALVIKINGS

21:00 CARANTOS – spettacolo col fuoco

21:30/23:15 concerto RAGNARÖK

23:15 NORDISKE HELTE e CARANTOS: funerale vichingo e spettacolo col fuoco

23:30 DJ SCORPION

DOMENICA 29

10:00 apertura evento e campi storici

11:00 CLAN DEL CANE – conferenza “Il Cane nella Storia:la relazione con i popoli antichi”

13:00 chiusura e disallestimento campi storici

14:00 CLAN DEL CANE – conferenza “Il Cane nella Storia:la relazione con i popoli antichi”

15:00 TYRSLOG – benedizione delle armi

15:15 combattimenti

20:00 chiusura evento