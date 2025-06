A Borgo San Martino torna la “Festa della Maremma” e i suoi grandiosi spettacoli equestri in notturna

Appuntamento nella Frazione di Cerveteri nelle giornate di venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 luglio. L’Assessore alla Cultura Francesca Cennerilli: “Una tradizione del nostro territorio che unisce tradizione, spettacolo, intrattenimento e riscoperta delle nostre radici”

Da tredici anni è uno degli appuntamenti più attesi del mese di luglio: nella Frazione di Borgo San Martino a Cerveteri, nelle giornate di venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 luglio torna la Festa della Maremma, manifestazione storica e celebre per i meravigliosi spettacoli equestri in notturna, oltre ai numerosi momenti di intrattenimento, stand di artigianato e di enogastronomia locale. Ad organizzarla, come di consueto, l’Asd Cavalieri del Borgo con il Patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Cerveteri e della Regione Lazio.

“La Festa della Maremma è una manifestazione immancabile nelle estati del nostro territorio e sempre molto attesa non soltanto dai cittadini di Borgo San Martino ma anche dai villeggianti e visitatori dell’intero Litorale a Nord di Roma – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – la festa della Maremma da più di un decennio rappresenta garanzia di spettacolo, intrattenimento e divertimento per tutta la famiglia e anche per questa edizione, i Cavalieri del Borgo, ai quali vanno i miei complimenti, hanno allestito un programma che certamente non deluderà le aspettative. Avremo tre giorni ricchi di eventi, all’insegna della riscoperta e della promozione dei prodotti tipici del nostro territorio e dell’intrattenimento, degustazioni presso i numerosi stand gastronomici, spettacoli in piazza e giochi per bambini. A conclusione della Festa, come sempre, lo spettacolo dei fuochi d’artificio. Buona festa a tutti!”.

Si comincia venerdì 4 luglio alle ore 17:00 con l’esposizione di macchine agricole antiche e moderne, a cui seguirà uno spettacolo di burattini per bambini e l’apertura degli stand gastronomici. Alle ore 18:30 spazio alla danza con la scuola di ballo “I Giardini di Athena” con i Maestri Giancarlo Giacomobono ed Elena Botti. Alle ore 19:00 arrivano le meravigliose vespe del “Vespa Club”. In serata, alle ore 21:30, spettacolo musicale in piazza.

Il giorno seguente, iniziative sin dal mattino, con esposizioni di macchine agricole d’epoca, attività ricreative, il battesimo della sella per i bambini e alle ore 12:00 l’apertura degli stand gastronomici. Tanti appuntamenti anche nel pomeriggio e in serata. Alle ore 16:00 “rombano” i motori delle auto d’epoca dei “Volanti storici di Ladispoli”, mentre alle ore 17:00 dimostrazione della lavorazione del latte e del formaggio a cura del caseificio “L’Ovile” di Giampiero Loi. Contemporaneamente, si esibiranno anche “I Matrù”, gruppo folkloristico di Amatrice.

Alle ore 18:00, riaprono gli stand gastronomici e tante attrattive, come sfilate di moda, balli country e musica. Alle ore 20:30 spazio all’attrattiva principale della festa, gli spettacoli equestri in notturna, con caroselli, butteri e vacche maremmane, con la partecipazione del Maestro Bartolo Messina e dello speaker Nico Belloni. Alle ore 21:00, musica in piazza e spettacolo con i “Sequestrattori”.

Domenica ultimo giorno di eventi. Iniziative fino a sera tarda, quando un meraviglioso spettacolo pirotecnico chiuderà questa nuova edizione di questo appuntamento oramai tipico del territorio.

Promuove ed invita la cittadinanza alla manifestazione organizzata dai Cavalieri del Borgo anche Riccardo Ferri, Vicesindaco di Cerveteri e Assessore alle Politiche Agricole, che dichiara: “Da Assessore all’Agricoltura non posso che plaudire e promuovere questa manifestazione storica della nostra Frazione, una rassegna che da oltre un decennio, da ben 13anni, rappresenta un appuntamento imperdibile delle nostre estati. Una festa dove oltre allo spettacolo e al divertimento, protagonisti saranno i prodotti enogastronomici locali: una ulteriore ed importante vetrina per le eccellenze del nostro comprensorio che sono certo i tanti visitatori sapranno apprezzare. Buona festa a tutti!”.