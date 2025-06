Esplosione in Via delle Azzorre: intervento dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’Ordine

Nella notte tra ieri e oggi, alle ore 03:00 circa, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ostia sono intervenuti in Via delle Azzorre, 445, a causa di un’esplosione provocata da una sostanza esplodente. L’intervento, reso complesso dall’uso di un’autoscala e di un’autobotte, ha permesso di gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area.

Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita. Tuttavia, l’esplosione ha causato danni a un’attività commerciale, alcuni veicoli parcheggiati e alla facciata di un palazzo nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti anche gli artificieri della Polizia di Stato, il personale del 118 e la Polizia di Roma Capitale, per gestire gli aspetti di sicurezza e le indagini.

Le autorità stanno attualmente accertando le cause dell’incidente e valutando l’entità dei danni. La zona è stata messa in sicurezza e si stanno adottando tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei residenti e dei passanti.