Sorpresa: domenica 29 Marevivo aveva organizzato un incontro proprio al Columbia per riconoscere i nidi di Carretta Carretta

Ladispoli, una tartaruga marina “Carretta Carretta” depone le sue uova tra gli ombrelloni dello stabilimento Columbia – di Giovanni Zucconi

Ladispoli, una tartaruga marina “Carretta Carretta” depone le sue uova tra gli ombrelloni dello stabilimento Columbia

A volte la realtà supera veramente la fantasia. Marevivo Lazio ha organizzato per domenica 29, nello stabilimento balneare Columbia di Ladispoli, un incontro informativo con i cittadini sulla tartaruga marina “Carretta Carretta”.

Il titolo di questo incontro è: “Alla ricerca delle tracce e dei nidi di Carretta Carretta”. L’obiettivo ultimo è proprio quello di insegnare a riconoscere le tracce che lascia sulle spiagge questa tartaruga quando esce dal mare per deporre le uova. Questo per riconoscere la presenza dei loro nidi, e per non danneggiarli involontariamente.

Ladispoli, una tartaruga marina “Carretta Carretta” depone le sue uova tra gli ombrelloni dello stabilimento Columbia

Va bene. Ma dove sta la notizia? E che ieri sera, proprio una Carretta Carretta, dove va a deporre le sue uova? Avete indovinato. Proprio tra gli ombrelloni e le sdraio dello stabilimento balneare Columbia di Ladispoli. Incredibile.

Erano quasi le 23:00 di ieri notte, quando Corrado Battisti, il naturalista referente della Palude di Torre Flavia, è stato avvisato da alcuni cittadini della presenza di questa tartaruga sulla sabbia del Columbia. I presenti l’hanno subito protetta con delle sdraio. Con le zampe posteriori stava cercando di fare una buca, con l’evidente scopo di crearsi un nido dove deporre le uova.

Battisti ha subito avvisata la Capitaneria di Porto, che è immediatamente intervenuta. La deposizione delle uova di Caretta Caretta è un evento raro e prezioso, che richiede attenzione e protezione. Molto raro. Considerate che questo è solo il terzo nido in tutto il Lazio.

Per il momento le notizie sono solo queste. Abbiamo provato a chiedere qualcosa di più a Corrado Battisti, ma ci ha detto che bisognava aspettare la mattinata per verificare meglio la situazione e contare le uova deposte.

Nel frattempo Battisti ha allertato tutti i volontari per monitorare tutte le spiagge della zona da nord (Furbara scoglietti) fino a sud (Palo, Passoscuro, Maccarese) alla ricerca di eventuali altri siti.