Cerveteri: l’Associazione Culturale Mo.Mu. presenta i Saggi di Fine Anno dell’area pop/rock della scuola di musica Ieem rievoluzione musicale

Due serate di musica live tra energia, talento e passione! Il 25 e 26 giugno presso il sito archeologico La Grottaccia, a partire dalle ore 19, gli allievi dei corsi di canto, chitarra, basso, batteria, tastiere e musica d’insieme saliranno sul palco per esibirsi dal vivo, presentando un repertorio vario e coinvolgente che spazia dai classici del rock internazionale alle hit del pop contemporaneo.

“I saggi sono il momento più importante dell’anno: l’occasione in cui gli studenti mettono in gioco quanto appreso e provano l’emozione del palco davanti a un pubblico vero”, afferma Serena Tomassoni, responsabile della scuola.

Vi invitiamo pertanto a partecipare numerosi agli eventi per celebrare insieme la crescita artistica di questi giovani musicisti.

Si ringrazia il comune di Ladispoli nella persona dell’Assessore Margherita Frappa per la concessione degli spazi, La Valigia dell’Attore nella persona di Leonardo Imperi per l’organizzazione e tutti maestri dell’area pop/rock per aver messo a disposizione la loro passione e professionalità.