Grando: “Finalmente, possiamo dare una risposta reale e concreta alle tante richieste dei residenti della zona”

Questa mattina la Giunta Comunale ha approvato la proposta progettuale per la ri-pavimentazione del tratto stradale di via Primo Mantovani (ex Via Roma), ricompreso fra Via delle Folaghe ed il confine comunale su Via Fontana Morella.

I lavori saranno completamente a carico della Società Sara 94 che, a partire da domani, interverrà su questo percorso viario di fondamentale importanza, consentendo così alla cittadinanza di circolare in sicurezza ma restituendo anche il decoro ad una via di accesso al nostro Comune.

Ladispoli, approvata la pavimentazione di via Primo Mantovani

A nome dell’Amministrazione ringrazio sentitamente la società Sara 94 che con questo generoso atto di mecenatismo ha permesso di incrementare la quantità di km di nuovo asfalto nella nostra Città.

Via Primo Mantovani è stata oggetto di numerose segnalazioni e, finalmente, possiamo dare una risposta reale e concreta alle tante richieste dei residenti della zona e dei numerosi cittadini che percorrono quotidianamente queste importante arteria viaria.

Colgo l’occasione per informare i cittadini che è in corso la progettazione della seconda fase di lavori straordinari sulla viabilità urbana, che in questo step vedrà protagonisti vari quartieri di Ladispoli.