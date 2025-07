Ladispoli, aperte le iscrizioni agli Albi dei giudici popolari di Corte di assise e di Corte di assise di appello –

L’amministrazione comunale ricorda ai cittadini di Ladispoli che desiderano iscriversi agli Albi dei giudici popolari di Corte d’Assise e di Corte d’Assise di Appello per il biennio 2026-2027, che debbono presentare domanda entro il 31 luglio 2025. L’iscrizione è possibile durante gli anni dispari, ed è valida per due anni.

Requisiti per l’iscrizione:

Essere cittadino italiano.

Avere un’età compresa tra i 30 e i 65 anni.

Godere dei diritti civili e politici.

Avere una buona condotta morale.

Possedere il titolo di studio richiesto per il ruolo:

Diploma di scuola media inferiore per la Corte d’Assise.

Diploma di scuola media superiore per la Corte d’Assise di Appello.

Non rientrare in alcune categorie escluse, come magistrati, appartenenti alle forze armate in servizio, ministri di culto.

La domanda deve essere presentata con le seguenti modalità:

compilare gli appositi moduli da inviare a mezzo PEC all’indirizzo [email protected]

consegnare il modulo all’ufficio elettorale nei giorni martedì e giovedì negli orari 9:00-12:00 e 15:00-17:00.