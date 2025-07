Ladispoli, rinviato al 16 luglio lo spettacolo musicale dell’Ottava Nota in via Rapallo –

L’amministrazione comunale informa che lo spettacolo musicale “L’Ottava nota”, rinviato a causa del maltempo, si svolgerà mercoledì 16 luglio alle ore 21,30 nello spazio teatrale della Grottaccia in via Rapallo 14.

La scuola di musica e canto celebrerà il talento dei suoi allievi con un concerto degli allievi dei corsi di chitarra, canto, pianoforte, batteria e basso. Brani di musica classica, pop, rock in formazioni solistiche, di duo, corali e band musicali in susseguirsi di esibizioni emozionanti e la nuova formazione del gruppo vocale della scuola: Sing It Out!

Un’occasione per apprezzare la dedizione e il talento che l’Ottava Nota continua a coltivare nella crescita dei propri allievi da oltre 15 anni. La scuola è nata nel 2009 con l’obiettivo di avvicinare, formare e perfezionare musicisti e cantanti di diverse età e livello di preparazione.

Lo rende noto il Comune di Ladispoli.