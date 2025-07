Indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma

Coppia sequestrata in casa, la banda agiva sotto la regia di un “boss” in carcere: sei arresti della Polizia di Stato –

Erano appena rincasati quando, una volta aperta la porta di casa, sono stati sopresi di spalle da quattro persone e poi aggrediti e sequestrati dietro la minaccia di consegnare le chiavi dell’appartamento affidategli da una coppia di amici momentaneamente fuori città. I presunti responsabili dell’episodio sono stati individuati e arrestati dalla Polizia di Stato all’esito di un’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma.

Tutto è iniziato lo scorso maggio, quando alla Sala Operativa della Questura è giunta la segnalazione di un gruppo di malviventi che cercavano di introdursi fraudolentemente in un appartamento in via di Val Melaina.

Sul posto sono intervenuti i Falchi, che sono riusciti ad intercettare e bloccare sulle scale, mentre provavano a fuggire, tre delle quattro persone che erano riuscite a fare irruzione in casa.

Una volta individuata la dimora della coppia vittima dell’agguato, gli agenti sono poi riusciti a ricostruire quanto accaduto poco prima.

Colti di spalle una volta rincasati, marito e moglie si sarebbero visti aggredire e privare di ogni libertà di movimento sotto la minaccia di consegnare le chiavi di un appartamento di proprietà di una coppia di amici che si trovavano fuori Roma. Così, mentre l’uomo sarebbe stato gettato a terra e colpito alla testa col calcio di una pistola, la donna si sarebbe sentita tappare la bocca vedendosi interdetta la possibilità di chiedere aiuto. Ad entrambi, poi, sarebbero stati sottratti i rispettivi cellulari.

Una volta immobilizzatili sotto la minaccia di una pistola e due coltelli, uno dei quattro avrebbe avviato una videochiamata. Dall’altro capo della cornetta, un uomo dal marcato accento campano, che a suo dire si trovava in carcere, intimava loro di consegnare alle persone lì presenti il mazzo di chiavi. Seguivano altre chiamate dal presunto fratello del “capo” in carcere, che forniva ai quattro precise indicazioni sul da farsi.

Di fronte alla resistenza della coppia nel collaborare, quest’ultimo sarebbe arrivato a minacciarli di possibili ritorsioni sull’incolumità della figlia, alludendo a sue abitudini di vita di cui erano a conoscenza. Infine, sempre tramite chiamata, avrebbe intimato ai suoi sodali di tagliare l’orecchio all’uomo e di far picchiare la moglie. Solo a quel punto quest’ultima, fortemente intimorita, ha deciso di soddisfare ogni richiesta della banda: dalla consegna del fatidico mazzo di chiavi, a tre mila euro in contanti. La parte restante dei loro averi è stata poi saccheggiata dal gruppo e ritrovata, insieme alla pistola e ai coltelli, al momento del fermo della polizia.

Tre dei quattro presenti fisicamente all’episodio erano stati arrestati nell’immediatezza dagli agenti della VI Sezione della Squadra Mobile di Roma.

Le indagini sui presunti corresponsabili dell’episodio sono proseguite nei due mesi successivi sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura di Roma.

Questa mattina, all’esito dell’attività, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a sei ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettante persone, ritenute gravemente indiziate dei reati di sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina aggravata in concorso e porto abusivo di armi.

Per completezza si precisa che le evidenze investigative sopra descritte attengono alla fase delle indagini preliminari e che, pertanto, l’indagato è da considerarsi presunto innocente fino a sentenza definitiva di condanna.