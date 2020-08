Condividi Pin 38 Condivisioni

L’assessore Milani: “Segui le stelle, inerpicati nei cieli azzurri e da lì lenisci il nostro dolore, col tuo sguardo”

Ladispoli, anche l’amministrazione vicina alla famiglia di Lara Calisi –

L’Amministrazione comunale del sindaco Alessandro Grando si stringe attorno alla famiglia Calisi per la perdita dell’amata Lara.

“Ciao Lara – ha dichiarato l’assessore alla cultura Marco MIlani – , alla fine sei andata via, libera e leggera come sei sempre stata”.

“Segui le stelle, inerpicati nei cieli azzurri e da lì lenisci il nostro dolore, col tuo sguardo. Ci basterà percepirlo per ritrovarci ancora insieme, come sempre, per sempre. Ciao Lara.”