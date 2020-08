Condividi Pin 4 Condivisioni

Appuntamento dal 3 al 17 settembre con la collettiva “Il profilo di Caravaggio. Il genio e l’uomo”.

Ladispoli, al centro di arte cultura torna protagonista Caravaggio

La città balneare continua a puntare i riflettori sulla figura di Caravaggio. L’appuntamento con la collettiva d’arte “Il profilo di Caravaggio.

Il Genio e l’Uomo”è in programma dal 3 al 17 settembre al Centro di Arte e Cultura sulla via Settevene Palo, come annunciato dall’assessore alla Cultura Marco Milani.

A occuparsi dell’evento l’associazione Mediterraneo, curatore Pier Luigi Manieri.