Grando: “Tra gli ideatori della Sagra del Carciofo, ha contribuito a scrivere la storia della città”

Ladispoli, il cavalier Bresciani compie 100 anni

“Oggi un nostro concittadino molto speciale compie 100 anni. Il Cavalier Antonio Bresciani non ha certamente bisogno di presentazioni.

Come tutti sanno è stato uno degli ideatori della Sagra del Carciofo Romanesco ed è sempre stato impegnato in prima linea per la crescita e lo sviluppo della nostra città. Insomma, è uno di quei personaggi che hanno contributo a scrivere la storia di Ladispoli.

Tanti auguri di buon compleanno Antonio e grazie per essere sempre stato un esempio da seguire. Ti vogliamo bene”.

Così il Sindaco Grando in un post social.